Polizeistreifen nehmen 25-Jährigen nach Einbruch fest – Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Polizeistreifen haben am frühen Montagmorgen (17.04.23) einen 25-Jährigen im Rahmen einer Fahndung nach einem Einbruch in Darmstadt festgenommen. Der Mann dürfte nach ersten Erkenntnissen auch für weitere Taten in Frage kommen.

Gegen 4.30 Uhr hatten Anwohner aus der Helfmannstraße über Notruf die Polizei alarmiert und einen Einbruch in der Nachbarschaft gemeldet. Sie wären durch den Lärm wach geworden und hätten dann Taschenlampenlicht in dem Anwesen wahrgenommen. Umgehend wurden zahlreiche Streifen zusammengezogen. Im Rahmen der Fahndung konnte der 25 Jahre alte Tatverdächtige in der Mainzer Straße unweit des Tatorts kontrolliert und festgenommen werden. Bei seiner Überprüfung entdeckten die Polizeikräfte zwei Smartwatches bei ihm, die nach ersten Erkenntnissen aus dem Einbruch in der Helfmannstraße stammen dürften. Neben einem großen Bowie Messer wurde bei ihm unter anderem auch ein hochwertiges Pedelec, eine Akku Flex und eine Taschenuhr sichergestellt. Mit der Zuordnung sind aktuell die Beamte der Darmstädter Kriminalpolizei befasst.

Der Festgenommene, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, kam in eine Gewahrsamszelle der Polizei. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt im Laufe des Montags (17.04.23) einem Richter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheiden wird. Die Ermittlungen zu weiteren Taten, die auf das Konto des Mannes gehen könnten, dauern weiterhin an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen