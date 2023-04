Peter Dinkel – Erinnerung an ein Darmstädter Original

Teilen

Als Peter Dinkel 2016 seine auf dem Darmstädter Flohmarkt erworbenen Cotillon-Orden, die im 19. Jahrhundert aus Papier gefertigt wurden, in der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ verkaufen wollte, kam er mit Puderperücke, Rüschenhemd und Flanierstock. Glück beim Verkauf hatte er damit zwar nicht, aber einmal mehr zeigte er sein Talent als Unterhalter.

Peter Dinkel ist vor zwei Jahren, am 9 April 2021, im Alter von 79 Jahren verstorben. Geboren wurde er in Wiesbaden. Der gelernte Schriftsetzer war ein ehemaliges Heimkind und litt darunter sein ganzes Leben. Vielleicht war dies auch der Grund, dass er immer gerne seine humoristische Seite zeigte. In Darmstadt stand er oft als Parodist auf der kleinen Bühne der „Bockshaut“.

Er war lange Zeit der Herausgeber des „HEINER“, der historischen Stadtillustrierten.

Peter Dinkel bleibt als Hobby-Historiker, Mundart-Komödiant und nicht zuletzt Erfinder des „HeinerLiners“, seinem Elektromobil, in Erinnerung. Seine Idee war, mit dem „HeinerLiner“ ein Sozial-Taxi für gebrechliche und ältere Menschen anzubieten. Der ehemalige Golfwagen war dann auf keinem Heinerfest weg zu denken. Unermüdlich wurden Besucherinnen und Besucher hin und her gefahren und bekamen die eine oder andere Anekdote zu hören.

Dinkel lebte über 50 Jahre in Darmstadt, bis er dann nach Lindenfels in den Odenwald umzog. Dort rief er den „Lindenfelser LandLiner“ ins Leben.

Peter Dinkel war bis zuletzt fit und voller Tatendrang und bleibt vielen von uns sicherlich unvergessen.