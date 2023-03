Jetzt geht’s los: Deutschlandticket bei der HEAG mobilo erhältlich

Teilen

Ab sofort können Fahrgäste bei der HEAG mobilo ihr Deutschlandticket kaufen. Wer es rechtzeitig zum Gültigkeitsstart am 1. Mai 2023 in den Händen halten will, kann das Ticket bei der HEAG mobilo schnell und problemlos online unter aboportal.heagmobilo.de, im Kundenzentrum am Luisenplatz oder in der RMV-Mobilitätszentrale am Darmstädter Hauptbahnhof bestellen. Inhaber*innen einer Zeitkarte der HEAG mobilo können diese online unkompliziert in ein Deutschlandticket umwandeln. Als besonderen Service informierte die HEAG mobilo bestehende Kunden bereits frühzeitig über die Möglichkeit zum Wechsel. Neukund*innen konnten sich bereits seit Februar für ein Deutschlandticket vormerken.

Lokal kaufen, bundesweit fahren

Sowohl online als auch vor Ort muss lediglich ein Bestellschein ausgefüllt und eine Bankverbindung angegeben werden. Das Deutschlandticket kommt dann als Chipkarte (E-Ticket) ganz bequem mit der Post nach Hause. Das Ticket ist erstmals ab 1. Mai gültig und berechtigt für 49 Euro monatlich zur bundesweiten Fahrt in allen Verkehrsmitteln des ÖPNV. „Das Deutschlandticket wird den ÖPNV für die Menschen noch attraktiver machen“, erklärt HEAG mobilo-Geschäftsführer Michael Dirmeier. „Wir freuen uns, dass wir das Ticket jetzt auch an unsere Fahrgäste hier in der Region verkaufen können. Dazu stehen wir schon seit Jahresbeginn in engem Austausch mit Neu- und Bestandskund*innen, um ihnen den Umstieg zu erleichtern.“

Weitere Informationen

Wer Fragen zum Deutschlandticket oder seinem Bestellvorgang hat, kann sich jederzeit per E-Mail an deutschlandticket@heagmobilo.de oder unter 06151 709-4000 an das Verkehrsunternehmen wenden. Weitere wichtige Informationen finden sich zudem unter heagmobilo.de/deutschlandticket.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH