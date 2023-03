Otzberg-Lengfeld: Gelbes Fahrzeug von Kinderkarussell entwendet – Zeugenaufruf der Polizei

Teilen

In der Nacht zum Montag (20.03.23) machten sich Kriminelle an einem Kinderkarussell in der Reinheimer Straße zu schaffen. Das Karussell war im Bereich des dortigen Sportplatzes abgestellt. Die Täter beschädigten das Schloss des dazugehörigen Kassenhäuschens, verwüsteten den Innenraum und entwendeten ein Fahrzeug von dem Karussell. Dabei handelte es sich um ein gelbes Cabrio.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise zu den Tätern sowie zu dem Verbleib des Diebesguts, werden vom Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071 / 9656 – 0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen