PFUNGSTADT – Wegen Bauarbeiten fährt die Linie PE von Freitag (17.03.), 18 Uhr, an bis einschließlich Montag (20.03.23), 5 Uhr, eine Umleitung. Die Haltestelle „Europakreisel“ ist in Fahrtrichtung Pfungstadt in die Retford Straße auf Höhe der Hausnummer 2 verlegt.