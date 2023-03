Bienenkönigin im Offenen Haus

Teilen

Zu dem Marionettenspiel der Seeheimer Märchenbühne „Die Bienenkönigin“, ein Märchen der Brüder Grimm für große und kleine Menschen ab vier Jahren, lädt das Evangelische Dekanat Darmstadt für Sonntag, 26. März 2023, 16 Uhr ins Offene Haus, Rheinstraße 31, in Darmstadt ein. Das Stück, das für Kinder ab drei Jahren geeignet ist, dauert rund 30 Minuten, der Eintritt beträgt drei Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder. Reservierungen nimmt Bildungsreferent Winfried Kändler unter winfried.kaendler@ekhn.de oder 06151 1362430 entgegen.

Zum Inhalt:

Zwei Königssöhne ziehen durch die Welt auf der Suche nach Abenteuern und geraten in ein wildes, wüstes Leben. Der jüngste Bruder sucht und findet sie und geht mit. Auf ihrem Weg begegnen sie Ameisen, Enten und Bienen. Die älteren Brüder denken, sie könnten mit ihnen machen, was sie wollen: Tiere quälen, töten und essen. Der Jüngste stellt sich dem jedes Mal entgegen und rettet so die Tiere. Wem käme diese Situation angesichts des mutigen Protests unserer Kinder für die Zukunft unseres Planeten nicht vertraut vor? Das Märchen erzählt weiter: wie versteinert und stumm die alt gewordene Welt ist – wie aussichtslos eine Lösung erscheint – und wie dem Jüngsten – ganz unerwartet – Hilfe zuteil wird.

Zu dem Spiel der Marionetten spricht Renate Schwarz den Originaltext des Märchens. Irmgard Gerlach begleitet musikalisch mit verschiedenen Instrumenten.