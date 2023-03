Berufliche Vielfalt rund um Bus und Bahn entdecken: HEAG mobilo öffnet Türen zur Nacht der Ausbildung in Darmstadt

Teilen

Schülerinnen und Schüler, die wissen wollen, wie vielfältig die Berufe rund um Bus und Bahn sind, sind am Freitag (10.03.23) beim Darmstädter Verkehrskonzern HEAG mobilo genau richtig. Zur Nacht der Ausbildung in Darmstadt öffnet der größte Mobilitätsdienstleister in Südhessen von 17 bis 22 Uhr seine Türen. Die beruflichen Perspektiven im Verkehrskonzern mit rund 800 Mitarbeitern umfassen kaufmännische sowie technische Berufsbilder. „Viele junge Menschen nutzen zwar täglich Bus und Bahn, können sich jedoch nicht vorstellen, wie vielfältig die Arbeit im ÖPNV ist“, erklärt HEAG mobilo Geschäftsführer Michael Dirmeier. Aktuell bietet der Verkehrskonzern Plätze in fünf verschiedenen Ausbildungsberufen: Kraftfahrzeugmechatroniker*innen, Industriekaufleute, Industriemechaniker*innen, Mechatroniker*innen sowie Elektroniker*innen für Betriebstechnik.

Rundkurs bietet praxisnahe Einblicke

Zur Nacht der Ausbildung erhalten Besucher*innen auf einem abwechslungsreichen und informativen Rundkurs am Standort Böllenfalltor in der Klappacher Straße 172 (Haltestelle „Böllenfalltor“) praxisnahe Einblicke in die Ausbildungsberufe im Verkehrskonzern. An verschiedenen Stationen gibt es Gelegenheit, sich über die Anforderungen und die Arbeitsaufgaben im Verkehrskonzern zu informieren und sich an praktischen Übungen selbst zu versuchen.

Auch an den Spaßfaktor ist gedacht: Wer mutig genug ist, kann mit einem Steiger, einer Hubarbeitsbühne wie sie zur Reparatur von Fahrleitungen benötigt wird, in luftige Höhe fahren und die Skyline von Darmstadt erkunden.

Im Mittelpunkt: Der persönliche Kontakt

Auszubildende und Ausbilder*innen aus dem Verkehrskonzern stehen bereit, um Fragen rund um Ausbildung, Beruf und Bewerbung zu beantworten. Am Infostand geben Mitarbeiter*innen der Personalabteilung Tipps worauf die HEAG mobilo bei der Auswahl von Azubis achtet, wie die Ausbildung abläuft und welche Entwicklungsmöglichkeiten das Unternehmen zu bieten hat.

Die HEAG mobilo ist einer der führenden Mobilitätsdienstleister in der Region Südhessen und das Leitunternehmen der Verkehrssparte im HEAG Konzern. Zusammen mit der Tochtergesellschaft HEAG mobiBus und der Stradadi GmbH engagiert sich der Verkehrskonzern für einen attraktiven und leistungsfähigen Nahverkehr in der Stadt Darmstadt und der Region.

15 Unternehmen beteiligt

Unter dem Motto „Entdecke Deine Zukunft“ können sich interessierte Schüler sowie deren Familien und Freunde bei insgesamt 14 Darmstädter Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Dienstleistungsbereichen informieren. Ein kostenloser Shuttle-Service mit Bussen bringt die Besucher bequem durch die Nacht zu den teilnehmenden Unternehmen.

Mitwirkende Unternehmen: Darmstädter Kinderklinik Prinzessin Margaret | Merck KGaA | entega AG | AGAPLESION ELISABETHENSTIFT gGmbH | Evonik Industries AG | Deutsche Bahn AG | Alice-Hospital | Döhler GmbH | Klinikum Darmstadt | Hottinger Brüel & Kjᴂr GmbH | HEAG mobilo GmbH | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | WIEST Autohäuser | Finanzamt Darmstadt | Bechtle GmbH & Co. KG | Unternehmerverbände Südhessen

Kooperationspartner: Darmstädter Echo | Agentur für Arbeit Darmstadt

Weitere Informationen gibt es unter www.nachtderausbildung-darmstadt.de, www.facebook.com/CampusDerUnternehmen und www.heagmobilo.de.

Quelle: HEAG mobilo GmbH