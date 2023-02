Bensheim: Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft erfordert größeren Polizeieinsatz

Teilen

Am Sonntagabend (26.02.23), um kurz vor 19:00 Uhr, bat der Sicherheitsdienst der aus großen Zelten bestehenden Flüchtlingsunterkunft in Bensheim um polizeiliche Unterstützung.

Drei Bewohner waren dort mit zwei Bewohnerinnen in Streit geraten. Dabei ist eine der beiden körperlich angegriffen und mit einer Eisenstange am Kopf verletzt worden. Dies erzürnte im weiteren Verlauf eine mittlere zweistellige Zahl anderer Bewohner.

Die angespannte Situation ist durch den Einsatz einer größeren Anzahl an Streifen beruhigt, die Täter festgenommen und die Verletzte einer ärztlichen Versorgung zugeführt worden. Die Täter verbringen die Nacht im polizeilichen Gewahrsam und in einem Krankenhaus. Eine Unterbringung in einer anderen Einrichtung ist beabsichtigt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen