Geschlagen und beraubt – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Teilen

Mindestens fünf noch unbekannte Täter hatten es am frühen Samstagmorgen (11.02.23) auf die Wertgegenstände eines 20-jährigen Passanten abgesehen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die Kriminellen gegen 4 Uhr in der Gräfenhäuser Straße auf den jungen Fußgänger und forderten die Herausgabe seiner Wertgegenstände. Ein kurzer Fluchtversuch des Angesprochenen scheiterte und die Täter ließen ihren Forderungen Schlägen und Tritten folgen, bei dem sich der Darmstädter leicht verletzte und anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Mit der erbeuteten Geldbörse, dem Mobiltelefon und der Jacke des 20-Jährigen flüchteten die Kriminellen.

Einer der Täter soll circa 1,70 Meter groß gewesen sein und lange dunkle Haare gehabt haben. Weitere Personenbeschreibungen liegen den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariat 10 derzeit nicht vor. In diesem Zusammenhang werden Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen gebeten, sich bei der Kripo zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen