Ermittlungen nach Diebstahl aus Auto zieht Durchsuchung nach sich – 39-Jähriger vorläufig festgenommen – Polizei prüft weitere Tatzusammenhänge

Als Tatverdächtiger mehrerer Eigentumsdelikte ist ein 39-Jähriger von Beamtinnen und Beamten der Darmstädter Polizei in der Eschollbrücker Straße vorläufig festgenommen worden.

Der Mann steht derzeit im Verdacht, am Sonntag (12.02.23) zwischen 9 und 10 Uhr aus einem schwarzen Auto in der Eschollbrücker Straße eine Geldbörse und Bekleidung entwendet zu haben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen ergaben sich rasch Hinweise auf die mögliche Identität und den Wohnort des 39-Jährigen. Basierend auf diesen Erkenntnissen erfolgte noch am selben Tag die Durchsuchung, für die eine richterliche Anordnung vorlag, seines Zimmers.

Bei der Durchsuchung stellten die Ordnungshütenden unter anderem, neuwertige Kleidungsstücke und ein hochwertiges E-Bike sicher, zu deren Herkunft der Festgenommene keine schlüssigen Angaben machen konnte und die aus Diebstahlsdelikten der jüngsten Vergangenheit stammen dürften. Er wurde mit zur Wache genommen und verbrachte die Nacht im Gewahrsam.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen sowie weiteren möglichen Tatzusammenhänge hat das Kommissariat 43 übernommen (Rufnummer 06151/9690). Diese dauern derzeit an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen