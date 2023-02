Hessentag 2023: Diese Investitionen plant Pfungstadt mit den Fördermitteln des Landes – Vor allem die Sanierung einer Sportstätte soll wieder mehr Raum für Begegnungen schaffen

Teilen

Jede Stadt, die den Hessentag ausrichtet, erhält Fördermittel aus dem Bundesfonds des Landes Hessen für förderfähige Projekte innerhalb der Kommune. Hiervon profitiert auch die diesjährige Hessentagsstadt Pfungstadt, die vor allem mit Sanierungsprojekten Orte der Begegnung schaffen möchte.

2,5 Millionen für die Sanierung der Sporthalle

Für die Stadt Pfungstadt steht fest: Die Fördermittel werden sinnvoll investiert und sollen den Zusammenhalt, den Austausch und vor allem die Gemeinschaft innerhalb der Pfungstädter Stadtgesellschaft fördern. Aus diesem Grund wurde entschieden, die Sanierung der Sporthalle im Stadtteil Eschollbrücken mit 2,5 Millionen Euro – und somit dem größten Teil der Fördermittel – zu finanzieren. Für die in die Jahre gekommene Halle wurde ein Sanierungsbedarf in Höhe von 3 Millionen Euro kalkuliert, der dank der Fördermittel nun in erheblichem Maße abgedeckt werden kann. Für diese Investition liegt Pfungstadt bereits der Förderbescheid des Landes Hessen vor.

Bürgermeister Patrick Koch über die Bezuschussung des Landes Hessen: „Der Zuschuss des Landes für die Sporthalle in Eschollbrücken wäre ohne den Hessentag ganz sicher nicht so hoch ausgefallen und ist ein Beleg dafür, dass der Hessentag sich unterm Strich für die Stadt Pfungstadt definitiv rechnet. Ich freue mich, dass wir mit dem Land Hessen so konstruktiv zusammenarbeiten und mit dem Landeszuschuss ein signifikanter Beitrag dazu geleistet wird, dass wir die einzige stadteigene Sporthalle sanieren können. Ohne den Zuschuss des Landes wäre die Finanzierung sicherlich sehr schwierig geworden!“

Diese Projekte erhalten außerdem eine Bezuschussung

Neben der Sanierung der Sporthalle ist außerdem die Bezuschussung des Schwimmbad-Neubaus mit Fördermitteln in Höhe von 1 Millionen Euro geplant. Auch für dieses Vorhaben wurden die Fördermittel bereits in Aussicht gestellt.

Bereits gesichert ist eine weitere Investition, die die diesjährige Hessentagsstadt tätigen möchte: Mit 153.000 Euro soll die Installation einer Fahrradabstellanlage am Bahnhof Pfungstadt unterstützt werden, die gleichzeitig die Themen Mobilität und Klimaschutz in der Vordergrund stellen wird. Für die Umsetzung dieser Maßnahme liegt der Stadt bereits der Förderbescheid des Landes Hessen vor.

Quelle & Bild: .brandcom Frankfurt GmbH