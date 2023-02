Rüsselsheim: 61-jährige bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Teilen

Am Mittwochabend (08.02.23) gegen 21:15 Uhr ist der Rettungsleitstelle Groß-Gerau von Anwohnern ein Brand in einer Wohnung im 1. Stock eines Mehrparteienhauses in der Lenbachstraße in Rüsselsheim gemeldet worden.

Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung hatte sich kurz nach der Brandentstehung eigenständig nach draußen flüchten können. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sich durch Einschlagen eines Fensters Zugang zu der stark verrauchten Wohnung verschaffen. Nur die Bewohner der anderen Wohnungen, in die der Rauch gezogen war, mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Weitere Nachbarn konnten in ihren Wohnungen bleiben.

Die 61-jährige Frau erlitt schwere Verbrennungen im Gesicht und eine Rauchgasvergiftung. Ein Rettungshubschrauber brachte sie zur weiteren Versorgung in eine Spezialklinik.

Der Brand ist nach ersten Erkenntnissen durch eine brennende Kerze ausgelöst worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt nach erster Schätzung bei ca. 35.000EUR.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen