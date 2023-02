Hessentag 2023: Wolkenfrei mit Vanessa Mai als Co-Headliner für das Schlagerfestival bestätigt

Teilen

Am 10.06.23 findet auf dem 60. Hessentag in Pfungstadt das große Schlagerfestival mit Andrea Berg und Gästen statt. Nun wurde die Liste der Künstlerinnen und Künstler, die an diesem Abend auf der Bühne stehen werden mit Wolkenfrei und Vanessa Mai, um Namen ergänzt, die die Herzen der Besucherinnen und Besucher des Festivals höherschlagen lassen dürften.

Wolkenfrei – Großes Comeback mit Vanessa Mai

„Wolkenfrei“ – ein vertrauter und zeitloser Name in der Schlagerwelt, die die Band 2013 mit ihrem unbeschwerten Sound im Nu eroberte. Mit Hits wie „Jeans, T-Shirt und Freiheit“ oder „Du bist meine Insel“ hat sich Wolkenfrei innerhalb kürzester Zeit einen Kultstatus erarbeitet. Nach dem Ausscheiden von Stefan Kinski und Marc Fischer führte die Frontsängerin Vanessa Mai das Projekt allein weiter und veröffentlichte 2015 mit „Wolke 7“ den bis dahin erfolgreichsten Wolkenfrei-Song. Vor knapp einer Woche verkündete sie nun überraschend das sensationelle Comeback ihrer damaligen musikalischen Anfänge – pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum der Band. Die brandneue Single „Uns gehört die Welt“ ist seit letztem Freitag zu hören und das zugehörige Album „Hotel Tropicana“ soll Ende März erscheinen.

Dieses besondere Comeback und die neuen Songs sollen nun auf dem Hessentag in Pfungstadt im Rahmen des Hessentags-Schlagerfestivals gebührend gefeiert werden. Als „very special guest“ komplettiert Wolkenfrei mit Vanessa Mai das Line-Up um Andrea Berg & Band, Sunrise, Laura und Mark, Eric Philippi und DJ Thommy.

Das bisherige Line-up der Sparkassen-Arena

02.06.23 Sarah Connor

03.06.23 Peter Maffay + Band

05.06.23 Bülent Ceylan

08.06.23 Broilers

09.06.23 Silbermond

10.06.23 Hessentags-Schlagerfestival mit Andrea Berg & Gästen

Das bisherige Line-up des Hessentags-Festzelt

02.06.23 Royal Republic

04.06.23 Simone Sommerland

07.06.23 Nico Santos

09.06.23 tAKiDA

Quelle & Bild: .brandcom Frankfurt GmbH