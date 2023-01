Brand einer Lagerhalle in Eberstadt: Untersuchung möglicher Schadstoffbelastung läuft – Umliegende Schulen und Kitas sind aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Aufenthalte im Freien zu vermeiden

Teilen

Im Zuge des am Sonntagabend, 29. Januar 2023, in einer Lagerhalle an der Pfungstädter Straße in Darmstadt-Eberstadt ausgebrochenen Brandes werden aktuell vor Ort von Umweltamt und Feuerwehr Untersuchungen zur Schadstoffbelastung durchgeführt. Geprüft wird eine mögliche Asbestbelastung des Hallendachs. Ein Fachbüro ist eingebunden, das vor Ort zusammen mit Experten der Feuerwehr die Beprobung ausführt. Qualifizierte Aussagen zu einer möglichen Gefährdung erwarten die Einsatzkräfte am Nachmittag. Dann wird es weitere Informationen geben können. Das von dem Brand und der Rauchentwicklung gegebenenfalls betroffene Gebiet reicht von der Pfungstädter Straße im Süden, der Autobahn 5 im Westen, der Brandenburger Straße im Norden und der Waldstraße im Osten.

Zur Sicherheit sind Schulen und Kitas im Einsatzgebiet vorsorglich dazu aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Aufenthalte im Freien zu vermeiden bzw. nur mit einer FFP2-Maske nach draußen zu gehen. Über die mögliche Gefahrenlage informiert wurden die Einrichtungen Kinderscheune Eberstadt, Kita St. Joseph, die ASB-Kitas Schlesierstraße und Heidelberger Landstraße, die Ev. Kita Christuskirchengemeinde sowie die Waldorfschule, die Andersenschule, die Gutenbergschule und der SV Eberstadt. Das Grünflächenamt sperrt aktuell Spielplätze/-geräte in dem Gebiet. Darüber hinaus informiert der EAD, dass im Gefahrengebiet heute keine Straßenreinigung durchgeführt wird, um die Aufwirbelung möglicher Gefahrenstoffe zu vermeiden.

Oberbürgermeister Jochen Partsch und Katastrophenschutzdezernent Paul Georg Wandrey: „Wir sind froh, dass der Brand von unseren Feuerwehren im Laufe des Abends schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Um auch im Nachgang an die akute Brandsituation weiterhin die größtmögliche Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, arbeiten unsere Einsatzkräfte derzeit mit Hochdruck daran, eine mögliche Gefährdung durch beim Brand freigesetzte Schadstoffe im Gefahrengebiet zu eruieren. Sobald uns dazu belastbare Daten vorliegen, werden wir umgehend erneut informieren.“

Am 29. Januar 2023 war die Feuerwehr gegen 19 Uhr über ein Feuer in der Pfungstädter Straße informiert worden. Auf dem Gelände einer ehemaligen Papierfabrik stand eine etwa 100 mal 40 Meter große Lagerhalle in Flammen. In der Halle brannten gepresste Papierballen. Die Feuerwehr hatte den Brand nach zwei Stunden unter Kontrolle. Mehr als einhundert Einsatzkräfte von Feuerwehr, Hilfsorganisationen DRK und ASB sowie das Technische Hilfswerk sind seit dem Abend in Darmstadt-Eberstadt im Einsatz. Neben den Helfern aus Darmstadt sind auch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung war die Bevölkerung in Eberstadt aufgefordert worden, Fenster und Türen zu schließen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt