Bensheim: 22-Jährige wegen Handtasche attackiert – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Eine 22 Jahre alte Frau wurde in der Nacht zum Samstag (24.12.22), gegen 1.20 Uhr, in der Schwanheimer Straße in Bensheim von einem Kriminellen von hinten attackiert, hierbei gegen den Kopf geschlagen und kam daraufhin zu Fall. Der Täter versuchte der Frau anschließend vergeblich die Handtasche zu entwenden. Er flüchtete ohne Beute zu Fuß vom Tatort. Die 22-Jährige zog sich bei dem Überfall Blessuren zu und musste ärztlich versorgt werden.

Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit mehreren Streifenwagen, konnten die Beamten gegen 2.00 Uhr, im Bereich der Geschwister-Scholl-Schule einen 19 Jahre alten Verdächtigen, auf den die Personenbeschreibung passte, vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen Raubes dauern hierzu an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen