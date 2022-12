Wissenschaftsstadt Darmstadt ist neues Mitglied der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e. V. – HAGE

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt ist der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung und Prävention – HAGE als Mitglied beigetreten. Der Magistratsbeschluss vom 26. Januar 2022 bahnte dafür den Weg. Am 29. November 2022 wurde die Aufnahme der Wissenschaftsstadt Darmstadt auf der Mitgliederversammlung der HAGE einstimmig beschlossen.

„Eine Mitgliedschaft bei der HAGE ist für uns von besonderer Bedeutung, um die Themen Gesundheitsförderung und Prävention in Darmstadt weiterhin fokussiert und noch innovativer bearbeiten zu können. Deshalb freuen wir uns sehr auf die fruchtbare Zusammenarbeit mit der HAGE“, so Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz.

„Ich freue mich sehr, die Stadt Darmstadt als Mitglied bei der HAGE begrüßen zu dürfen“, sagt Dr. Katharina Böhm, Geschäftsführerin der HAGE. „Wir können Darmstadt viel Expertenwissen zur Verfügung stellen, bieten hessenweite Vernetzungsmöglichkeiten und viel Raum für Mitgestaltung.“

Als hessische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung und Prävention setzt sich die HAGE dafür ein, Gesundheitsförderung als Querschnittsaufgabe in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens einzubeziehen. Ihre Ziele sind die Förderung der Gesundheit der hessischen Bevölkerung, die Entwicklung gesunder Lebenswelten und die Verbesserung gesundheitlicher Chancengleichheit. Die HAGE verbindet Akteurinnen und Akteure und Projekte aus vielen unterschiedlichen Bereichen in ganz Hessen. Unter anderem leistet sie Netzwerk-, Informations- und Beratungsarbeit, organisiert und veranstaltet landesweite Fachtagungen und Qualifizierungsformate und gibt neue Impulse, um die Gesundheitsförderung und Prävention in Hessen weiter voranzubringen. Dabei versteht sich der gemeinnützige Verein als Brückeninstanz zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik. Die Mitglieder der HAGE sind Kommunen, Landeskammern, Versicherungsträger, Ministerien, Berufs- und Landesverbände, Vereine, Organisationen u. a. m.

Judith Windmöller, Projektkoordination Gesunde Stadt, wird die Wissenschaftsstadt Darmstadt künftig in der HAGE vertreten.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter https://hage.de/.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt