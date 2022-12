Kriminelle auf Schulgelände – Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs

Teilen

Zwischen Montagnachmittag (19.12.) und Dienstagmorgen (20.12.22) haben Kriminelle in Darmstadt ihr Unwesen auf einem Schulgelände in der Viktoriastraße getrieben und versucht, eine Gartenhütte aufzubrechen. Glücklicherweise hielt die Tür den Hebelversuchen stand und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge. Zurück blieb ein Schaden von rund 500 Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen