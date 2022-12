Magistrat beschließt Aufwertung der Fahrradstraße Wilhelminenstraße nach aktuellem Stand der Leitlinien

Teilen

Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in seiner letzten Sitzung vom 14. Dezember 2022 beschlossen, dass die Fahrradstraße Wilhelminenstraße nach aktuellem Stand der Leitlinien aufgewertet werden soll.

„Die Fahrradstraße Wilhelminenstraße wurde im Jahr 2013 beschlossen und 2015 als erste Fahrradstraße in Darmstadt umgesetzt. Aus heutiger Sicht entspricht die Fahrradstraße nicht mehr den aktuellen Zielsetzungen und Leitlinien. Es besteht Handlungsbedarf, um diese bei den Menschen ebenso beliebte, wie für die Verbindung in und durch den Stadtteil Bessungen wichtige Achse langfristig zu sichern“, so Mobilitätsdezernent Michael Kolmer. „Nun werden wir diese wieder auf den aktuellen Stand setzen. Derzeit ist zwischen Heinrichstraße und Karlstraße beidseitiges Parken möglich. Die nutzbare Fahrbahngasse beträgt bei beidseitigem Parken lediglich rund 2,50 Meter bei Berücksichtigung von jeweils 0,50 Meter Sicherheitsabständen zu den parkenden Fahrzeugen. Ein Begegnungsverkehr Kfz/Rad ist somit in den Bereichen mit beidseitigem Parken nur in Ausweichstellen (Einfahrten) möglich. Das passt nicht zu den heutigen Qualitätsansprüchen an eine Fahrradstraße.“

Gemäß den 2020 vom Land Hessen veröffentlichten Qualitätsstandards und Musterlösungen für das Radnetz Hessen ist für Fahrradstraßen eine Mindestbreite von 3,50 Meter zzgl. 0,50 Meter Sicherheitsabstand zu parkenden Kfz erforderlich. Auch der 2021 veröffentlichte „Fahrradstraßen-Leitfaden für die Praxis“ des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) sieht für beengte Verhältnisse eine Mindestbreite von 3,50 Meter zzgl. Sicherheitsabstände vor, empfiehlt aber eine Regelbreite von vier Meter nutzbarer Fahrbahngasse. In der im Jahr 2019 beschlossenen Radstrategie hat die Wissenschaftsstadt Darmstadt selbst als Zielvorgabe eine Breite von vier Meter für Fahrradstraßen beschlossen.

„Durch die Einführung der Parkraumbewirtschaftung ist die Parknachfrage in der Wilhelminenstraße zurückgegangen, so dass zwischen der erforderlichen Fahrspurbreite und dem Angebot an beidseitigem Parken neu abgewogen werden kann. So besteht die Möglichkeit, die intensiv vom Radverkehr genutzte Wilhelminenstraße mit relativ einfachen Maßnahmen zu einer Fahrradstraße aufzuwerten, die den eigenen Zielsetzungen und den übergeordneten Musterlösungen und Leitlinien entspricht“, ergänzt Kolmer weiter.

Nach der Neumarkierung wird die Fahrradstraße folgenden Querschnitt haben: 4,50 Meter Fahrbahn (vorher 2,50 Meter), 0,75 Meter Sicherheitstrennstreifen zu längsparkenden Fahrzeugen (vorher 0,00 Meter), zwei Meter Parkstand (vorher 1,80 Meter).

Nördlich der Heinrichstraße bleibt die Zahl der Parkstände unverändert.

Zwischen Heinrichstraße und Karlstraße wird die Zahl der Parkstände ungefähr halbiert werden müssen (63 auf 29).

Die Umsetzung ist für 2023 geplant.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt