Umbaumaßnahmen in der Schuknechtstraße zur besseren Befahrbarkeit der Buslinie L

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wird in der Schuknechtstraße im Bereich der Hausnummer 1 einen Parkstand auf dem Gehweg entfernen. Zudem werden die Sträucher am Straßenrand zurückgeschnitten.

Diese Maßnahmen sind notwendig, um die Befahrbarkeit für die dort verkehrende Buslinie L zu verbessern. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die in der Fahrbahnmitte vorhandene Verkehrsinsel nicht verschoben werden muss. Die Verkehrsinsel ist für Fußgänger wichtig, um die Schuknechtstraße sicher überqueren zu können.

Im Zusammenhang mit dem Wegfall des Parkstands auf dem östlichen Gehweg der Schuknechtstraße wird die Beschilderung und Markierung angepasst.