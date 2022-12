Seeheim: Motorradfahrer kollidiert mit Autofahrer

Teilen

Am Montagabend (12.12.22) ereignete sich auf der Heidelberger Straße in Seeheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 17 Jahre junger Motorradfahrer schwer und sein 17-jähriger Soziusfahrer leicht verletzt wurden.

Der 17-jährige befuhr mit seinem Soziusfahrer gegen 21:37 Uhr auf seinem neu erworbenen Motorrad die Durchfahrtsstraße in Seeheim. Vor ihm fuhr eine ebenfalls aus Seeheim stammende Autofahrerin. Diese wollte nach links auf ein Tankstellengelände einbiegen und der folgende Motorradfahrer setzte zeitgleich, mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit, zum Überholen an. Der Motorradfahrer fuhr in die Fahrerseite der Autofahrerin und stürzte, während sein Sozius über das Dach des PKW geschleudert wurde.

Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei schwer und sein Mitfahrer leicht, sodass beide in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Der entstandene Sachschaden bei den beteiligten Fahrzeugen wird auf 13.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme und Einsatzmaßnahme für 1 Stunde gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen