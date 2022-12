Obertshausen: Vermisstensuche nach Daniela Gemeinder

Teilen

Wo ist Daniela Gemeinder? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 57 Jahre alten Vermissten, die ärztliche Hilfe benötigt.

Frau Gemeinder ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine sehr schmale Statur. Sie hat graue kurze Haare und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine weiße Daunenweste; zudem war sie mit einem braunen Oberteil und hellen Schuhen bekleidet. Frau Gemeinder wurde zuletzt am 30. September 2022, gegen 11.30 Uhr, an ihrer Wohnanschrift in der Sudetenstraße gesehen. Sie ist seitdem verschwunden.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Daniela Gemeinder geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südosthessen