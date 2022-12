Verdächtige Beobachtung löst Polizeieinsatz aus

Teilen

Eine von Anwohnern getätigte verdächtige Beobachtung in Darmstadt, hat am frühen Donnerstagmorgen (08.12.22) einen größeren Polizeieinsatz in der Heinheimer Straße ausgelöst.

Gegen 7 Uhr hatte ein Mann die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als er auf dem Balkon eines Hauses scheinbar mit einer Waffe herumhantierte. Die alarmierten Polizeibeamten trafen hierauf den Darmstädter in seinen Räumen an und stellten im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung, für die eine Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt vorlag, eine Schreckschusswaffe samt Munition sicher.

Wegen des bestehenden Verdachts, dass ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliegen könnte, wurde ein Verfahren gegen den 28-jährigen Darmstädter eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, mit denen das Kommissariat 10 in Darmstadt betraut ist, dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen