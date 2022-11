Vortragsreihe Vivariumsgespräche: Artenschutzbeauftragter aus Teneriffa referiert über „Die Bedeutung des modernen Zoos für den Natur- und Artenschutz am Beispiel des Loro Parque“

Teilen

Am Freitag, 2. Dezember 2022, ist der Diplom-Biologe und Artenschutzbeauftragter des Loro Parque Teneriffa, Wolfgang Rades, im Zoo Vivarium zu Gast. Er referiert um 20 Uhr in der Zooschule im Schnampelweg 5. Der Eintritt ist frei.

„In einer Zeit, in der die Verschmutzung und Zerstörung unserer Umwelt das Leben auf der Erde bedrohen und die Naturentfremdung im urbanen Raum stetig zunimmt, ist die Arbeit der modernen, wissenschaftlich geführten Zoos wichtiger denn je“, ist Diplom-Biologe Rades überzeugt. Jeden Tag vermitteln die Zoos einen bewussten, nachhaltigen Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt und sensibilisieren für den Schutz der Artenvielfalt in ihren natürlichen Lebensräumen.

Am Beispiel des Loro Parque auf Teneriffa gibt Wolfgang Rades einen Einblick in die praktische Arbeit eines der bekanntesten europäischen Zoos.