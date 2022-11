Online-Vortrag Statt Ex und Hopp: Reparieren ist besser als wegwerfen!

Teilen

Für Dienstag, 6. Dezember 2022, um 19 Uhr, laden Volkshochschule Darmstadt und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zum Vortrag „Statt Ex und Hopp: Reparieren ist besser als wegwerfen!“ ein. Darin berichtet Heinrich Jung über seine Arbeit als „Reparaturkönig der Republik“.

Seit fast 40 Jahren repariert Heinrich Jung in seiner Ingelheimer Werkstatt nach dem Motto „Aus alt macht neu!“. Bei diesem Online-Abend erzählt Jung, wie nachhaltiger Konsum aussehen kann und wie wir den Kampf gegen die Wegwerfgesellschaft gewinnen: Wiederverwerten und reparieren statt Elektro-Müll produzieren.

Er ist ein Überzeugungstäter, seine Werkstatt nennt sich Blitzblume: „Blitz“ steht für Elektro, „Blume“ für Nachhaltigkeit. „Wir schmeißen viel zu viel weg“, so sein Credo. In viele Dingen, die uns umgeben, ist das nahe Verfallsdatum bereits mit eingebaut: Herde, Toaster, Mixer, Waschmaschinen, Smartphones und Rasierapparate werden absichtlich nicht für die Ewigkeit konstruiert. Dieser gewollte Verfall soll uns zwingen, wegzuwerfen und zu konsumieren. Aber ist das im Angesicht von wachsenden Müllbergen aus Plastik- und Elektro-Schrott, in Zeiten schwindender Ressourcen noch zeitgemäß? Heinrich Jung ist nicht nur Gründer eines Repair-Cafés, er ist auch Mitglied im „Runden Tisch Reparatur“ – ein Verein, der sich gegen das Verhindern von Reparaturen durch die Hersteller wehrt.

Der Vortrag findet online statt. Mehr Informationen und Einwahl-Link unter Termine auf www.bund-darmstadt.de.