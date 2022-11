Falsche Polizeibeamte ergaunern Erspartes – Kripo ermittelt

Teilen

Am Montag (21.11.22) haben Betrüger eine Seniorin aus Darmstadt um ihre Ersparnisse gebracht. Im Verlauf des Tattages hatten sie der Frau in zahlreichen Telefongesprächen glaubhaft machen können, sie seien Polizeibeamte, die das Geld der Dame überprüfen müssten, weil es eine Einbrecherbande auf das Hab und Gut der Anwohner abgesehen habe. In der Annahme, tatsächlich mit Amtspersonen zu telefonieren, folgte die Darmstädterin den Anweisungen der Täter, hob mehrere Tausend Euro Geld ab und übergab es einem Mann, der am Nachmittag in der Dieburger Straße erschien. Im Anschluss flog der Betrug auf.

Das Zentrale Ermittlungskommissariat ZE 40 von der Kriminalinspektion Darmstadt ist mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen betraut. Derzeit liegen den Beamtinnen und Beamte nur wenige Details zu dem noch unbekannten Abholer vor. Demnach soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten und circa 1,90 Meter großen Mann von schlanker Statur gehandelt haben. Er hatte dunkelbraune Haare und war schwarz gekleidet. Hinweise von Zeugen, die am Tattag in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Beobachtungen in der Dieburger Straße gemacht haben, werden von den Ermittelnden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen