Kradfahrer gestürzt – Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Mittwoch, 09.11.2022, 07:40 Uhr, kam es in der Neckarstraße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein silbergrauer Kastenwagen befuhr zunächst den Parkplatz in der Rheinstraße 34 und fuhr anschließend über die dortige Grundstücksausfahrt auf die Neckarstraße. Die Fahrerin/ der Fahrer des Transporters übersah beim Einbiegen auf die Neckarstraße einen Kradfahrer, der die Neckarstraße in nördliche Richtung fuhr. Um eine Kollision mit dem Transporter zu vermeiden, leitete der Kradfahrer eine Vollbremsung ein. Dies hatte zur Folge, dass der Kradfahrer stürzte, er blieb jedoch unverletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen dem Transporter und dem Krad. Ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, verließ der Transporter unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Transporter geben können werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen