Peter Grandl liest aus seinem Roman ‚Turmschatten‘

Am 3. November 2022, um 19.30 Uhr, liest Peter Grandl aus seinem Roman ‚Turmschatten‘ München: Piper 2022 im Künstlerkeller im Residenzschloss Marktplatz 15, 64283 Darmstadt, für die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken e. V.

Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht.

Ein spektakuläres Verbrechen hält eine Kleinstadt in Atem: Drei Neonazis werden in einem Turm gefangen gehalten. Ephraim Zamir, der Geiselnehmer, konfrontiert sie in einem Verhör mit ihren Gewalttaten und überträgt das Ganze live im Netz. Die Zuschauer sollen abstimmen: freilassen oder hinrichten? Es ist der Beginn eines weltweiten Medienspektakels. Für die Polizei ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Womit sie nicht rechnen: Sie haben es mit einem ehemaligen Mossad-Agenten zu tun, der nicht bereit ist zu verhandeln.

Peter Grandl wurde 1963 in München geboren, ist Regisseur, Werbetexter – und Schriftsteller. Er schrieb zu allen seinen Filmen die Drehbücher (u. a. zu der TV-Serie ‚Turmschatten‘).