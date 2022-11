Knapp vierzig Beschwerden über „feiernde“ Halloweenfreunde im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südhessen

Mit Beginn des Nachtdienstes gingen am Montagabend (31.10.22) bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen, den einzelnen Polizeidienststellen und auch über das Portal der Online-Wache knapp vierzig Meldungen und Beschwerden über „feiernde“ Halloweenpartygänger ein. In nahezu allen Fällen wurde Beschwerde über Eier- oder Böller werfende und lärmende junge Menschen geführt, teilweise wurden die Eier auch an Hauswände geworfen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten einige Personen überprüft werden, ein Zusammenhang mit den gemeldeten Vorfällen ließ sich allerdings nicht beweiskräftig dokumentieren.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen