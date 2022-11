Gegen jede Regel – Polizei nimmt 17-jährigen Rollerfahrer vorläufig fest

Bereits am Sonntagmorgen (30.10.22) kontrollierten Polizeibeamte des 2. Polizeireviers einen 17-jährigen Rollerfahrer, der die Kasinostraße in Darmstadt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr und hierbei mehrere rote Ampeln missachtete. Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter fest, dass der polizeibekannte Fahrer das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol führte, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Doch damit nicht genug. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass der Roller mehrere Tage zuvor in Groß-Umstadt entwendet worden war. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Jugendliche ebenfalls nicht vorweisen. Nach einer Blutentnahme auf dem Polizeirevier wurde der 17-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Für seine Vergehen wird er sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen