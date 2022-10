Mehrere Elektrogeräte aus Schule gestohlen – Zeugen gesucht

Diebe haben aus dem Gebäude einer Darmstädter Schule in der Viktoriastraße mehrere IPads sowie ein MacBook gestohlen. Die Tat wurde am Samstag (22.10.22) gegen 11.30 Uhr entdeckt und die Polizei verständigt. Wie die Kriminellen in das Gebäude gelangten, ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen. In der Schule brachen sie eine Bürotür auf und schnappten sich ihre Beute. Der Schaden wird aktuell auf mehr als 6000 Euro beziffert. Das Kommissariat 43 des 1. Polizeireviers ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Unter der Rufnummer 06151/969-41110 nehmen die Beamtinnen und Beamten alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen