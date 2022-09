Wegen kurzfristig erforderlicher Instandsetzungsarbeiten am Fernwärmenetz in Arheilgen ist die Wärmeversorgung in der Zeit von Mittwoch (28.09.) ab 22 Uhr bis voraussichtlich Freitag (30.09.22) 5 Uhr unterbrochen. Die Arbeiten finden auf der Grillparzer Straße in der Nähe des Heizkraftwerkes statt