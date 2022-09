Wissenschaftsstadt Darmstadt und Jüdische Gemeinde Darmstadt feiern Jüdische Kulturwochen 2022

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause feiern die Wissenschaftsstadt Darmstadt und die Jüdische Gemeinde Darmstadt vom 6. September bis 18. Dezember 2022 wieder die Jüdischen Kulturwochen. Die Feierlichkeiten beginnen mit der Eröffnung der Ausstellung „Zwischen Erfolg und Verfolgung – Jüdische Stars im deutschen Sport 1933 und danach“ am 6. September auf dem Karolinenplatz. Das Programm bietet außerdem Führungen über Stolpersteine, Podiumsdiskussionen, den Tag der Offenen Tür in der Jüdischen Gemeinde, einen Einblick in das jüdische Laubhüttenfest, Lesungen, Filmvorführungen und Konzerte. Zum Abschluss gibt es ein Konzert in der Centralstation mit der Amsterdamer Klezmer Band, das gleichzeitig der Beginn des Lichterfestes Chanukka sein wird.

Oberbürgermeister Jochen Partsch: „Es ist ein Geschenk an die Menschen unserer Stadt, dass sie in diesem Jahr endlich wieder die Gelegenheit bekommen, im Rahmen der Jüdischen Kulturwochen mehr über ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, ihre Religion und ihr Leben zu erfahren. Jüdisches Leben und jüdische Kultur sind eine Bereicherung für jede Stadtgesellschaft und haben ihren festen Platz in unser aller Mitte. Ich danke daher allen, die an der Organisation der Jüdischen Kulturwochen 2022 beteiligt sind, allen voran der Jüdischen Gemeinde und ihrem Vorsitzenden Daniel Neumann und wünsche allen Besucherinnen und Besuchern viel Freude bei den vielen Programmpunkten.“

„Nach coronabedingter Zwangspause und dem 2021er Jubiläumsjahr ‚1700 Jahre Juden in Deutschland‘ feiern die Jüdischen Kulturwochen ihre Wiederbelebung. Gemeinsam mit der Stadt Darmstadt und dem SV Darmstadt 98 freuen wir uns auf einen Strauß unterschiedlicher Veranstaltungen, die jüdisches Leben und jüdische Kultur in vielen Facetten abbilden. Sei es Literatur oder Musik, Film oder Diskussion, Religion oder Geschichte, und ganz wichtig: Humor! In dem vielfältigen Programm ist sicher für jeden etwas dabei, so dass wir uns gemeinsam mit allen Interessierten auf die Jüdischen Kulturwochen Darmstadt 2022 freuen!“, erklärt der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Darmstadt, Daniel Neumann.

Rüdiger Fritsch, Präsident des SV Darmstadt 98: „Für uns ist es eine große Ehre, dass wir uns in diesem Jahr als Co-Veranstalter bei den Jüdischen Kulturwochen 2022 engagieren dürfen. Die Lilien und das Böllenfalltor sind ein lebendiges Spiegelbild unserer Stadtgesellschaft und gerade deswegen haben wir eine soziale Verantwortung und Vorbildfunktion, der wir als Partner gerade solch wichtiger Kultur-Veranstaltungen gerecht werden möchten. Diese Haltung leitet sich auch aus unserer Geschichte ab, in der unser Ehrenvorsitzender Dr. Karl Heß von den Nazis vertrieben und entrechtet wurde und dessen Geschichte ein Mahnmal für uns als Verein, aber auch für die gesamte Fanszene darstellt. Der nach ihm benannte Platz am Böllenfalltor ist somit sowohl Teil des Heimspiel-Erlebnisses als auch Begegnungsstätte für Gedenken und Andachten.“

Im Mittelpunkt der eröffnenden Ausstellung „Zwischen Erfolg und Verfolgung – Jüdische Stars im deutschen Sport 1933 und danach“ stehen 17 bedeutende deutsch-jüdische Sportler-Persönlichkeiten, die zu den gefeierten Idolen ihrer Zeit gehörten. Sie haben den Sport in Deutschland gestärkt und repräsentiert und wurden dennoch aus der Gesellschaft und dem Sport ausgeschlossen. Vielen blieb nur die Flucht. Auch Darmstadt kennt solche Schicksale, wie jenes des ehemaligen Vorsitzenden des SV Darmstadt 98, Dr. Karl Heß.

Weitere Höhepunkte des Programms sind etwa die Podiumsdiskussion „Antisemitismus im Fußball“ im Merck-Stadion am 13. September, ein Konzert von Susan Borofsky & Friends in der Bessunger Knabenschule am 18. September oder das Laubhüttenfest – Sukkoth live bei der Jüdischen Gemeinde am 13. Oktober.

Das komplette Programm gibt es auf: www.jg-darmstadt.de

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt