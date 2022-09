Nach einem Jahr Corona-Pause 2020 und einer kleiner, feinen Ausgabe des WatzeKERBsche im letzten Jahr, geht es diesmal wieder „in die Vollen“. Die 72. Martinsskerb im Watzeverdel wird gefeiert.

Sie beginnt am Freitag, 9.9.2022 um 18.30 Uhr mit dem „Kleinen Umzug“ vom Friedrich-Ebert-Platz zum Hahne-Schorsch-Platz, wo der Kerbekranz aufgezogen wird. Um 19.00 Uhr werden die Schirmherren Andreas Wittstock und Jesse von der Gaststätte „Red Barn“ und die Kerbemudder Sabine Deitrich-Büttel den Bieranstich auf dem Riegerplatz vollziehen. Es spielt die Band „Panheadz“.

Der Samstag, 10.9.2022 beginnt um 10 Uhr der Kerbrundgang mit Aurura DeMeehl am Hahne-Schorsch-Platz. Der SPD-Ortsverein Martins- & Johannesviertel lädt dazu herzlich ein. Der endet um 13 Uhr mit dem Eintopfessen für die Rundgangteilnehmer auf dem Riegerplatz. Das 20. Watze-Boule-Turnier beginnt um 14 Uhr im Herrngartenrondell am Aktivspielplatz. Auf dem Kerbeplatz startet die Kids-Kerb. Ab 15 Uhr unterhält Zauberer Uwe die Kinder. „Musik total“ steht am Abend auf dem Programm. Ab 19 Uhr rockt die Band „Endorphine“ auf dem Festplatz (Riegerplatz) und ab 21 Uhr wütet die 25. Watzemussiggnacht in mehr als 20 Gaststätten im gesamten Martinsviertel.

Der Sonntag, 11.9.2022 wird um 10 Uhr mit dem Ökumenischen Festgottesdienst auf dem Riegerplatz eingeläutet. Anschließend der Sonntagsfrühschoppen mit dem CDU-Bezirk Martins- und Johannesviertel. Zum Watze-Haxe-Essen musizieren „Backs & Necks“ Um 14.30 Uhr startet der Große Kerbe-Festumzug am Kreisel in der Unteren Arheilger Straße. Am Ende überreichen die Schirmherren am Riegerplatz die Zugmedaillen an die Teilnehmer. Ab 17 Uhr s(ch)wingen „Frizzante“ die Kerbegäste in die Nacht. Doch am Montag, 12.9.2022 ist um 11.00 Uhr die Nacht ‚rum und der Kerbefrühschoppen lockt in die Kneipen und Cafés des Viertels. Von 15 bis 18 Uhr gibt es Sonderpreise beim Familientag auf dem Kerbeplatz. Zwischen 17 und 18 Uhr bieten die Getränkestände zur Happy-Hour ermäßigte Preise und gegen 18.00 Uhr rockt die Band „The Cox“ zum Dämmerschoppen.

Quelle: Bezirksverein Martinsviertel e.V. (BVM)