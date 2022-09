Linie H: Am Sonntag verkürzte Route wegen Veranstaltung

Wegen einer Veranstaltung in der Heimstätten-Siedlung fährt die Linie H am Sonntag (04.09.22) von 14 Uhr bis 16.30 Uhr eine verkürzte Route bis zur Haltestelle „Südbahnhof“. Die Haltestellen „Am Kaiserschlag“, „Pulverhäuserweg“, „Hannah-Arendt-Weg“, „Anne-Frank-Straße“, „Buchenlandweg“ und „Klausenburger Straße“ entfallen in diesem Zeitraum.