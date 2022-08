Polizei ermittelt nach Raub – Zeugen gesucht

In der Nacht zum Donnerstag (25.08.22) haben gegen 4.30 Uhr drei bislang Unbekannte in Darmstadt einen 36-jährigen Mann in der Kasinostraße überfallen. Zuerst fragten sie den Mann, ob er ihnen Geld wechseln kann. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die Angreifer daraufhin unvermittelt auf den Mann los und verletzten ihn unter anderem mit einem Messer. Die Kriminellen entwendeten im Anschluss nach derzeitigem Kenntnisstand, neben einem Handy, weitere Wertgegenstände des Mannes. Das kriminelle Trio flüchtete anschließend unerkannt. Durch den Angriff wurde der Mann nach aktuellem Ermittlungsstand leicht verletzt und in einem umliegenden Krankenhaus versorgt.

Ein Tatverdächtiger soll circa 1,60 bis 1,70 Meter groß sein und glatte Haare haben. Zur Tatzeit trug er ein helles T-Shirt, eine Jogging-Hose der Marke „Adidas“ und weiße Schuhe der Marke „Nike“.

Der Zweite soll einen 3 Tage Bart getragen haben und schlank sein. Er trug ein weißes T-Shirt, eine kurze bunte Hose, Flipflops und eine Umhängetasche.

Zu dem dritten Flüchtigen liegt nach derzeitigen Erkenntnissen keine Beschreibung vor. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Das Kommissariat 35 in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes. Hinweise zu den Tatverdächtigen werden von den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06151 969-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen