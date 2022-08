ENTEGA errichtet in Darmstadt Grundwasser-Messstellen

Eine Brunnenbaufirma errichtet im Auftrag von ENTEGA in Darmstadt drei Grundwassermessstellen, um Grundwasseruntersuchungen durchführen zu lassen. Die Arbeiten im Sensfelder Weg auf Höhe der Hausnummer 25, in der Otto-Röhm-Straße (Höhe Hausnummer 37) sowie im Junkersweg beginnen am Montag, den 15. August 2022, und dauern voraussichtlich zehn Tage.

Aufgrund der Bauarbeiten kommt es zu keinen Versorgungsunterbrechungen. Es ist aber mit Verkehrsbehinderungen, zusätzlichen Halteverboten und Lärmbeeinträchtigungen zu rechnen. ENTEGA bittet um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.

Quelle: ENTEGA AG