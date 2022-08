Der Bezirksverein Martinsviertel lädt ein zu Flohmarkt und Bürgerschoppen

Nach zwei Jahren „Zwangspause“ lädt der BVM wieder am ersten August-Wochenende zum Feilschen, Schatzsuchen und Stöbern in den schönen Bürgerpark.

Der Verkauf der Flohmarktware ist am Freitag, den 5. August 2022 frühestens ab 16:00 Uhr erlaubt, eine Voranmeldung nicht erforderlich. Standmarkierungen vorab sind allerdings verboten und werden umgehend entfernt. Der Flohmarkt endet am Samstag (06.08.22) um 15 Uhr.

Am Freitag (05.08.22), ab 18 Uhr, steigt dann an der BVM-Grillhütte in der Kastaninenallee 17 der traditionelle Bürgerschoppen mit Livemusik. Das stadtbekannte Gastroteam um Christine Hausmann bietet eine breite Palette an Getränken und Speisen und der BVM betreibt wieder seinen Sekt- und Weinstand. Die Rockband Endorphine wird kräftig einheizen und die Feiernden in Bewegung bringen.

Damit die Stadt den Flohmarkt im Grünen auch weiterhin genehmigt und die Natur nicht zu Schaden kommt, sind einige Regeln einzuhalten, auf deren Einhaltung wir mit Unterstützung der Kommunalpolizei achten müssen:

Aufbau der Stände frühestens am Freitag ab 16 Uhr

Reservierung von Standflächen ist nicht zulässig. (Klebebänder und Farbe werden sofort wieder entfernt)

das Befahren der Wege mit Kraftfahrzeugen ist verboten. (Parkplätze sind am Nordbad in großer Zahl vorhanden)

die Grünflächen sind zu schonen ein Park ist kein Campingplatz und kein Grillplatz

nicht verkaufte Flohmarktware ist wieder mitzunehmen

Der Preis für das Aufstellen eines Tapeziertisches mit Kleiderständer beträgt 15 Euro. Einer Anmeldung bedarf es nicht. Überschüsse von Flohmarkt und Bürgerschoppen gehen an gemeinnützige Zwecke.

Quelle: Bezirksverein Martinsviertel e.V. (BVM)