Ortsgerichtsschöffin/Ortsgerichtsschöffe für Darmstadt-Eberstadt gesucht

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt sucht für das Ortsgericht Darmstadt-Eberstadt dringend eine Ortsgerichtsschöffin/einen Ortsgerichtsschöffen mit Wohnsitz in Darmstadt-Eberstadt.

Ortsgerichte sind Hilfsbehörden der Justiz, deren Aufgaben unter anderem darin bestehen, Unterschriften und Abschriften öffentlicher oder privater Urkunden zu beglaubigen, die Sicherung von Nachlässen, das Aufstellen von Nachlassinventaren sowie die Schätzung von Grundstücken, beweglichen Sachen und dergleichen auf Antrag eines Beteiligten oder auf Ersuchen einer Behörde als auch die Mitwirkung bei der Feststellung von Grundstücksgrenzen.

Zu Mitgliedern eines Ortsgerichtes dürfen nur Personen ernannt werden, die allgemein Vertrauen genießen sowie lebenserfahren und unbescholten sind. Sie sollten mit der Schätzung von Grundstücken vertraut sein. Ortsgerichtsmitglieder können beispielsweise keine Personen sein, die als Rechtsanwältin/Rechtsanwalt oder Notar zugelassen sind sowie im Dienst befindliche Richterinnen/Richter sowie Beamtinnen/Beamte im Justizdienst, deren berufliche Tätigkeit im Zusammenhang mit den Aufgaben des Ortsgerichts stehen. Eine allgemeine Altersgrenze besteht nicht.

Interessierte können ihre Bewerbung mit Lebenslauf an folgende Adresse schicken: Wissenschaftsstadt Darmstadt, Rechtsamt, Luisenplatz 5 A, 64283 Darmstadt oder per E-Mail an rechtsamt [at] darmstadt [dot] de.

Weitere Informationen gibt es hier: https://rathaus.darmstadt.de/public/index.php?l=1&mr=20&smr=200&o=1015

Für Auskünfte und Informationen steht das Rechtsamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 13-24 62 oder per E-Mail unter rechtsamt [at] darmstadt [do] de zur Verfügung.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt