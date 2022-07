Online-Informations- und Beteiligungsveranstaltung im Zusammenhang mit den vorbereitenden Untersuchungen für eine mögliche städtebauliche Entwicklungsmaßnahme in Wixhausen Ost

Mit Bezug auf eine mögliche städtebauliche Entwicklungsmaßnahme in Wixhausen Ost findet am Mittwoch, 20. Juli 2022, von 18 bis 20 Uhr eine öffentliche Informations- und Beteiligungsveranstaltung als Online-Videokonferenz statt.

Die vorbereitenden Untersuchungen, mit denen im Jahr 2021 begonnen wurde, sind ein komplexes Aufgabenpaket und erstrecken sich über mehrere Jahre. Derzeit befasst sich die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit der beauftragten Projektsteuerung, der ProjektStadt, sowie weiteren Fachleuten mit zwei wesentlichen Prozessbausteinen: der Grundlagenermittlung und der Erarbeitung von Leitplanken für eine mögliche Entwicklung.

Die Grundlagenermittlung dient insbesondere der Prüfung, inwieweit der Untersuchungsbereich Wixhausen Ost bzw. Teilflächen hiervon grundsätzlich für eine mögliche gewerbliche Entwicklung geeignet sind. Der Prozessbaustein der Leitplanken einer möglichen Entwicklung dient der Auseinandersetzung mit der Frage, wie ein Gewerbestandort an dieser Stelle aussehen könnte. „Sollte es zu gewerblichen Entwicklungen in Wixhausen kommen, wird es nachhaltige und zukunftsfähige Strukturen geben: stark durchgrünt, mit hoher Freiraumqualität, versorgt mit erneuerbaren Energien und zukunftsgerechter Digitalinfrastruktur, mit Mehrwerten für die Beschäftigten und die Anwohnerinnen und Anwohner und erschlossen mit ökologischem ÖPNV“, so Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Um an der Online-Veranstaltung teilzunehmen, wird bis Dienstag, 19. Juli 2022, um Anmeldung unter der E-Mail-Adresse wixhausen-ost [at] nh-projektstadt [dot] de gebeten. Ein Zugangslink wird im Anschluss per E-Mail zugesandt.

Mit der Erarbeitung von Leitplanken für einen zukunftsfähigen, nachhaltigen Gewerbestandort haben sich die Fachämter der Wissenschaftsstadt Darmstadt sowie die Mitglieder des projektbezogenen Planungsbegleitforums bereits auseinandergesetzt. Nun sollen in einem nächsten Schritt auch die Darmstädterinnen und Darmstädter die Gelegenheit erhalten, an diesem Prozess mitzuwirken. Die Online-Beteiligung zu den Leitplanken wird ab dem 20. Juli für 10 Wochen unter www.da-bei.darmstadt.de möglich sein. „Im Namen der Wissenschaftsstadt Darmstadt möchte ich die Bürgerinnen und Bürger dazu aufrufen, die Möglichkeit, sich zu beteiligen, rege zu nutzen und ihre Ideen einzubringen“, so Partsch weiter.

Weitere Informationen zu den vorbereitenden Untersuchungen im Gebiet Wixhausen Ost sind zudem auf der Projektwebsite www.darmstadt.de/wixhausen-ost abrufbar.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt darmstadt