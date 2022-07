Streit zwischen Männern endet mit Festnahme und Anzeige

Der Streit zwischen zwei alkoholisierten 34 und 48 Jahre alten Männern, der am frühen Samstagmorgen (09.07.22) in einem Café in der Bismarckstraße in Darmstadt begann und sich auf einem Parkplatz fortsetzte, endete mit einer Festnahme und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Weil der 34-jährige Tatverdächtige aus Seeheim gegen 4.30 Uhr seinen Kontrahenten mit der Klinge eines noch unbekannten Tatmittels verletzt haben soll, klickten nach Alarmierung der Polizei noch vor Ort die Handschellen. Der leicht verletzte 48 Jahre alte Darmstädter kam für die ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus. Der Festgenommene wurde zur Wache gebracht. Dort erfolgten eine Blutprobenentnahme, die erkennungsdienstliche Behandlung und die Einleitung des Verfahrens.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Das Kommissariat 43 ist mit den Ermittlungen zu den Hintergründen betraut. Für alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise sind die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen