Geänderte Verkehrsführung in der Vogelsbergstraße zwischen Arheilger Straße und Hahne-Schorsch-Platz / Rhönring wegen Bauarbeiten an der Christoph-Graupner-Schule

In der Vogelsbergstraße, Abschnitt zwischen Arheilger Straße und Anschluss Hahne-Schorsch-Platz / Rhönring, kommt es im Rahmen des Projekts „Sanierung, Erweiterung und Teilabbruch der Christoph-Graupner-Schule“ zu Änderungen der Verkehrsführung.

Die Andienung der Baustelle erfolgt in Einbahnstraßenrichtung über den Hahne-Schorsch-Platz/Rhönring mit Ausfahrt in die Arheilger Straße. Auch Anliegern wird nun gestattet, über den Hahne-Schorsch-Platz/Rhönring in die Vogelsbergstraße einzufahren. Zusätzlich dürfen Anlieger weiterhin in die Vogelsbergstraße über die Arheilger Straße einfahren. Für Radfahrer gibt es keine Änderung der Verkehrsführung.

Radfahrer, die von Norden aus dem Bürgerpark kommen und in Richtung Rhönring fahren, müssen mit entgegenkommendem Anlieger- und Baustellenverkehr rechnen. Die Änderungen sind bis zum 31. Dezember 2023 in Kraft. Eine Verlängerung der Maßnahmen erfolgt bei Bedarf.