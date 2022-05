Groß-Umstadt: Weiterer Ermittlungserfolg nach versuchtem Tötungsdelikt – Zweiter Tatverdächtiger in Haft

Nachdem sich bereits am Dienstag, den 3. Mai 2022, ein versuchtes Tötungsdelikt in der Christoph-Vogel-Straße in Groß-Umstadt zugetragen hat (wir haben berichtet), konnten Staatsanwaltschaft und Polizei einen weiteren Ermittlungserfolg verzeichnen und den zweiten Tatverdächtigen festnehmen.

Nach intensiven Ermittlungen konnte der zweite Tatverdächtige, ein 20-Jähriger, schließlich am Montagabend (09.05.22) im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung von Beamtinnen und Beamten des ermittelnden Kommissariats (K10) festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Groß-Umstädter am Folgetag (10.5.) einem Haftrichter beim Amtsgericht in Dieburg vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen