Linien WE1, WE2, WE3, WE4: Haltestellen verlegt

Wegen eines Wasserrohrbruchs fahren die Linien WE1, WE2, WE3 und WE4 bis einschließlich Sonntag (15.05.22) eine Umleitung. Die Haltestellen „Otto-Wels-Straße“ und „Wilhelm-Leuschner-Platz“ entfallen. Ersatzweise werden in Fahrtrichtung Darmstadt die Haltestellen „Berliner Straße“, „Heinrichstraße“ und „Groß-Gerauer-Straße“ der Linie WE3 bedient. In Fahrtrichtung Weiterstadt befinden sich Ersatzhaltestellen auf Höhe der Haltestellen der Linie WE3. Die Haltestelle „Sudetenstraße“ ist in die Rheinstraße auf Höhe der Hausnummer 36 verlegt. Fahrten, welche an der Haltestelle „Sudetenstraße“ beginnen oder enden, bedienen die reguläre Haltestelle.