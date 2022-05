Linie P: Haltestellen in Pfungstadt verlegt

Wegen Bauarbeiten fährt die Linie P bis einschließlich 23. Dezember 2022 eine Umleitung. Die Haltestelle „Karl-Marx-Straße“ ist in die Frankensteiner Straße verlegt, in Fahrtrichtung Pfungstadt auf Höhe der Hausnummer 19, in Fahrtrichtung Eberstadt auf Höhe der Hausnummer 62.

Die Haltestelle „Südring“ ist in beide Fahrtrichtungen in die Mühlstraße auf Höhe der Hausnummer 87 verlegt. Die Haltestelle „Odenwaldstraße“ ist in beide Fahrtrichtungen in den Büchnerweg auf Höhe der Hausnummer 67 verlegt. Die Haltestelle „Im Hintergraben“ entfällt in beide Fahrtrichtungen.