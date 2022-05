Polizei stellt E-Bike sicher

Am Dienstagmorgen (02.05.22) stellten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen ein E-Bike in der Mahatma-Gandhi-Straße in Darmstadt sicher.

Das Besondere an diesem Fahrrad war die Tatsache, dass sich ein Gasgriff daran befand, welcher das Fahren ohne in die Pedalen zu treten ermöglichte. Weiterhin war es möglich, auf die elektronische Steuerung über das Display zuzugreifen und die Höchstgeschwindigkeit entsprechend zu erhöhen.

Ein erster Test erbrachte eine Geschwindigkeit von über 30 km/h ohne zu treten. Auch schaltete die Motorunterstützung bei 25 Stundenkilometern beim in die Pedale treten nicht wie vorgeschrieben selbständig ab. Zu welcher Leistung das E-Bike tatsächlich fähig ist, muss jetzt durch einen Gutachter geklärt werden.

Der 60-jährige Fahrer und Besitzer des Rades muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen