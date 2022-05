Eberstadt: Grabschmuck gestohlen – Polizei ermittelt

Am Montagmorgen (02.05.22) wurde von Angehörigen bemerkt, dass von einem Grab auf dem Friedhof Eberstadt in der Palisadenstraße, Grabschmuck in Form einer aus Bronze bestehenden Rose sowie auf dem Grabstein befindliche bronzenen Schriftzüge und Ziffern gestohlen wurden. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro. Der Tatzeitraum kann leider nicht exakt eingegrenzt und reicht möglicherweise bis Anfang April zurück.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen