Jugendlicher angegriffen und bestohlen

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher wurde in der Nacht zum Samstag (30.04.22), gegen 3.10 Uhr, nachdem er die Straßenbahn an der Haltestelle „Gruberstraße“ in Kranichstein verlassen hatte, von einem Unbekannten zunächst geschubst und anschließend geschlagen. Der Kriminelle entriss dem 17-Jährigen in der Folge dessen Umhängetasche samt persönlichen Dokumenten, Schlüssel und Kopfhörern. Er flüchtete mit seiner Beute zu Fuß.

Der Angreifer ist 1,85 Meter groß und trug eine schwarze „Skinny-Jeans“ mit Löchern sowie eine dunkelblaue Wellensteyn-Jacke und eine schwarze medizinischen Maske.

Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 35) unter der Rufnummer 06151/969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen