18-Jähriger vor Diskothek mit Pfefferspray attackiert

Vor einer Diskothek in der Gräfenhäuser Straße in Darmstadt wurde ein 18 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag (01.05.22), gegen 4.20 Uhr, von mehreren Unbekannten mit Pfefferspray attackiert und zudem am Boden liegend geschlagen und getreten. Mehrere Männer wurden auf den Vorfall aufmerksam, schritten anschließend ein und konnten die Angreifer vertreiben. Der 18-Jährige zog sich bei dem Angriff Blessuren leichterer Art zu. Offenbar kam es zwischen dem Angegriffenen und einem der Flüchtigen bereits zuvor in der Lokalität zu Streitigkeiten. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen