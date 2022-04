Deckenerneuerungsprogramm 2022: Wissenschaftsstadt Darmstadt saniert Eifelring

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt setzt ihr Straßenbausanierungsprogramm 2022 zur umfassenden Beseitigung von Fahrbahnschäden fort. Im Zeitraum vom 19. bis voraussichtlich 24. April 2022 werden Straßenbauarbeiten im Eifelring zwischen Pupinweg und Brücke über die Rheinstraße (B 26) durchgeführt. Bereits ab dem 11. April 2022 wird es im Bereich Eifelring Wanderbaustellen geben, um die Inselköpfe der Fahrbahnteiler zu reparieren.

Die Baukosten betragen rund 175.000 Euro.

Im Rahmen der Arbeiten wird die beschädigte Fahrbahnoberfläche in voller Breite circa 4 Zentimeter tief und wegen starker Unebenheiten teilweise bis zu etwa 10 Zentimeter abgefräst. Stellenweise wird eine neue Asphaltbinderschicht eingebaut und anschließend wird die Asphaltdeckschicht aufgebracht. Abschließend wird die Fahrbahnmarkierung neu hergestellt. Die Baumaßnahme erfolgt unter halbseitiger Sperrung. Vom Pupinweg und von der Rheinstraße (B 26) kommend in Richtung Eifelring wird es keine Verkehrsbehinderungen geben. Der Verkehr aus dem Eifelring in Richtung Süden wird über die Maria-Goeppert-Straße und Robert-Bosch-Straße zum Zweifalltorweg geleitet. Bei allen Arbeiten handelt es sich um Maßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung, für die keine Straßenbaubeiträge an betroffene Anlieger erhoben werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt