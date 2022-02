Zimmerbrand in der Inselstraße

Im dritten Obergeschoss eines Mehrparteienhaus in der Inselstraße in Darmstadt kam es am späten Sonntagabend (13.02.2022) zu einem Zimmerbrand bei dem sich der Bewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit schweren Brandverletzungen ins Freie retten konnte.

Durch Hilfeschreie und dem schrillen Ton eines Heimrauchmelder wurde ein Bewohner auf das Feuer in der über Ihm liegenden Wohnung aufmerksam und alarmierte über den Notruf 112 die Feuerwehr.

Durch einen schnellen Brandangriff unter Atemschutz konnte das Feuer bereits nach wenigen Minuten gelöscht werden und weiterer Schaden verhindert werden. Aufgrund der Rauchentwicklung musste die Brandwohnung sowie mehrere Nachbarwohnungen mit einem Lüfter entraucht werden.

Der Bewohner konnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit schweren Brandverletzungen ins Freie retten und wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt medizinisch versorgt. Die Brandwohnung ist trotz des schnellen Eingreifens vorerst nicht bewohnbar.

Neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr Darmstadt wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Darmstadt-Innenstadt in den Einsatz eingebunden. Insgesamt war die Feuerwehr Darmstadt mit 24 Einsatzkräften vor Ort.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt